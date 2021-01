Remothered: A Lamb to the Slaughter Book 1 disponibile su Steam e GOG

Annunciata a inizio mese, la prima parte della graphic novel Remothered: A Lamb to the Slaughter è ora disponibile su Steam e GOG al prezzo di 1,99€. Ricordiamo che questa storia a fumetti è ambientata nello stesso universo della serie di videogiochi creata da Darril Arts, di cui va ad approfondire gli eventi. A Lamb of the Slaughter è infatti temporalmente ambientata fra i Tormented Fathers e Broken Porcelain e, stando a quando dichiarato tramite comunicato stampa, è “la prima parte di una ampia Director’s Cut che promette di svelare connessioni nascoste e correlazioni impreviste fra i vari titoli della serie, concentrandosi principalmente su fatti e personaggi minori.”

Disponibile in esclusiva digitale, Remothered: A Lamb to the Slaughter è scritto da Chris Darril, con l’adattamento di Simon Birks e le illustrazioni di Willi Roberts di Blue Fox Comics.