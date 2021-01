Stormind Games rivela l'action RPG Batora: Lost Haven

Lo studio italiano Stormind Games, famoso per aver sviluppato la serie di giochi horror Remothered in collaborazione con Darril Arts, ha rivelato la sua nuova IP a cui sta lavorando. Con Batora: Lost Haven, Stormind compie un deciso salto di genere, passando da un gameplay che richiede approccio cauto all’azione più sfrenata tipica degli action RPG. E anche lo stile grafico si differenzia molto da quello dei titoli precedenti di Stormind, come possiamo vedere dal trailer d’annuncio.

Quello degli hack ‘n slash è un genere che ha una storia ben lunga, ma lo studio intende metterci del suo per far sì che Batora: Lost Haven si distingua dal resto. La protagonista Avril dovrà infatti bilanciare gli aspetti fisici e mentali della sua personalità, e sembra la cosa avrà un impatto non solo sull’aspetto narrativo ma anche quello di gameplay.

Il nuovo titolo di Stormind arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.