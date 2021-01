Creative Assembly pubblica un teaser legato a Total War Warhammer

Creative Assembly si prepara ad annunciare qualcosa di legato a Total War Warhammer e, per stuzzicare l’interesse e le speculazioni dei fan, ha pubblicato un breve teaser. Nel video, intitolato “Azyr stirs”, possiamo vedere un canuto astronomo impegnato a borbottare di strani avvenimenti.

Nel lore di Warhammer Fantasy, Azyr è il vento blu della magia, e il fatto che sia in agitazione potrebbe indicare eventi importanti all’orizzonte; e a rinforzare la teoria sembra esserci l’apparizione della cometa. L’ultima volta che Creative Assembly ha pubblicato un teaser simile, l’annuncio si è poi rivelato essere il DLC The Twisted and the Twilight. È dunque possibile che anche in questo caso lo studio stia per presentare un DLC; ma, d’altro canto, sono ormai passati tre anni da Total War: Warhammer II e non è improbabile che un terzo capitolo sia all’orizzonte.