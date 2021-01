Apex Legends: il nuovo trailer presenta le abilità di Fuse

Walter “Fuse” Fitzroy è la nuova leggenda in arrivo su Apex Legends, che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi giorni. Dopo aver visto la sua astronave precipitare clamorosamente nel bel mezzo di King’s Canyon e le sue prodezze nel trailer di gameplay della Stagione 8, Respawn Entertainment ha deciso di aiutarci anche a conoscere meglio le abilità del nuovo personaggio, in arrivo a partire dal 2 febbraio.

Fedele al suo nomignolo, il Vate delle granate può trasportare un ordigno in più per slot dell’inventario, e grazie al suo braccio meccanico è in grado di lanciare le granate più lontano, più rapidamente e con più precisione. La sua abilità tattica, Bomba a Grappolo, rilascia una serie di bombe a concussione ottime per costringere gli avversari ad abbandonare la loro posizione. Infine, con la sua Ultimate Fuse imbraccia il suo lanciarazzi e fa cadere letteralmente una pioggia di fuoco sui nemici, circondandoli con un anello di fiamme.