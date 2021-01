Thomas Was Alone in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch

Bithell Games ha annunciato che il suo titolo Thomas Was Alone arriverà su Nintendo Switch a partire dal 19 febbraio. Ambientato all’interno di un computer, il platform ci vede prendere i panni di alcune routine che hanno acquisito personalità propria e hanno tutta l’intenzione di fuggire dal mainframe che le imprigiona. Per riuscirci, però, sarà fondamentale la collaborazione fra le varie forme, come possiamo vedere dal trailer.

Thomas Was Alone è disponibile in preacquisto sullo store Nintendo al prezzo scontato di 7,99€, e include il DLC Benjamin’s Flight, che introduce altri personaggi e 20 nuovi livelli; è anche presente una breve demo per chi volesse provare con mano prima di procedere all’acquisto. Ricordiamo che il gioco è già disponibile su PC, PS4, Xbox One, Android e iOS.