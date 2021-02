Nintendo Switch: vendite quasi a quota 80 milioni, superato il 3DS

Come di consueto, la Casa di Kyoto ha pubblicato i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre che si è concluso il 31 dicembre scorso, rivelando che le vendite di Nintendo Switch sono salite a quota 79,87 milioni.

Si tratta di un traguardo molto importante dal momento che ora la base installata della console ibrida della Grande N è superiore rispetto alle unità di 3DS, piazzandosi al quinto posto tra le piattaforme Nintendo più vendute di sempre alle spalle di DS (154 milioni), Game Boy (118,7 milioni), Wii (101,6 milioni) e Game Boy Advance (81,5 milioni).

Per quanto riguarda il software, invece, la classifica dei titoli first party più venduti vede sempre Mario Kart 8 Deluxe occupare il primo posto, seguito a ruota da Animal Crossing: New Horizons e Super Smash Bros. Ultimate.

Mario Kart 8 Deluxe – 33.41 milioni Animal Crossing: New Horizons – 31,18 milioni Super Smash Bros. Ultimate – 22,85 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 21,45 milioni Pokémon Spada / Pokémon Scudo– 20,35 milioni Super Mario Odyssey – 20,23 milioni Super Mario Party – 13,82 milioni Pokémon : Let’s Go, Pikachu! / Pokémon : Let’s Go, Eevee! – 13,00 milioni Splatoon 2 – 11,90 milioni New Super Mario Bros. U Deluxe – 9,82 milioni