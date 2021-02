MLB The Show 21: spuntano le presunte cover per PS4 e Xbox One

Nelle ultime ore sono iniziate a circolare sulla Rete le presunte cover di MLB The Show 21, prossima incarnazione della serie sportiva sviluppata da SIE San Diego e prodotta da Sony.

Quello in uscita quest’anno sarà il primo episodio del franchise a lasciare i confini dell’ecosistema PlayStation, dal momento che il rinnovo della licenza della Major League impone alla compagnia nipponica di pubblicare il videogioco anche su altre piattaforme. Per questo qui in basso potete notare due copertine: una per la versione PS4 e l’altra per quella Xbox One.

Su entrambe è presente Fernando Tatis Jr. dei San Diego Padres, mentre fa un certo effetto vedere il logo dei PlayStation Studios su un videogioco destinato a una piattaforma Microsoft.

Segnaliamo che MLB The Show 21 dovrebbe arrivare anche su Nintendo Switch, mentre non ci sono ancora notizie circa un’eventuale conversione per PC. Restiamo dunque in attesa della presentazione ufficiale del gioco prevista entro la fine di febbraio.

