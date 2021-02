Toshihiro Nagoshi sarà il prossimo direttore creativo di SEGA

SEGA ha comunicato di aver nominato un nuovo direttore creativo: si tratta di Toshihiro Nagoshi, uno degli autori della serie Yakuza.

La compagnia giapponese ha fatto sapere che tale nomina diventerà effettiva dal 1° aprile e si inserisce all’interno di un processo di ristrutturazione delle divisioni e dei rispettivi ruoli manageriali. Una riorganizzazione che si è resa necessaria per adattare la struttura aziendale a un ecosistema in costante evoluzione.

Nagoshi, lo ricordiamo, di recente è stato direttore esecutivo di Yakuza: Like a Dragon, riuscito settimo capitolo della saga Ryu ga Gotoku pubblicato pochi mesi fa su PC e console.

