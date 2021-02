In occasione del lancio di Gods Will Fall, Deep Silver ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all’action dark fantasy di Clever Beans.

In Gods Will Fall prendiamo il controllo di una serie di guerrieri impegnati a liberare il mondo dalla tirannia di dieci divinità celtiche. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la recensione vergata dal nostro Claudio Magistrelli, ricordandovi che il gioco è disponibile su PC, PS4, Xbox One, Switch e Stadia.