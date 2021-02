The Medium: Bloober Team ha già coperto tutti i costi di produzione

Nel corso di una recente intervista concessa a una testata polacca (via GamesIndustry), Bloober Team ha fatto sapere di aver già coperto tutti i costi di produzione di The Medium. In appena ventiquattro ore dal lancio, infatti, lo studio è riuscito a vendere abbastanza copie da coprire sia i costi di sviluppo che quelli di marketing.

Probabilmente una parte del successo si deve alla disponibilità sin dal day one nel catalogo del servizio Xbox Game Pass, e quindi l’accordo con Microsoft potrebbe aver contribuito in qualche misura alla copertura dei costi, ma il successo è stato comunque tale da rendendo di fatto il gioco immediatamente profittevole

The Medium è disponibile da qualche giorno su PC e Xbox Series X|S ed è stato accolto tendenzialmente in maniera positiva sia dal pubblico che dalla critica. A tal proposito, nella recensione pubblicata la scorsa settimana, la nostra Erica Mura ha scritto che “è un ottimo ponte tra la nuova generazione e i vecchi classici del genere, con una storia fitta e intrigante, un’ambientazione surreale e una strada piena zeppa di puzzle da decifrare“.

