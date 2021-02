Nintendo Switch: nessun piano a breve termine per un modello aggiornato

È ormai da qualche tempo che voci su una presunta versione aggiornata del Nintendo Switch si rincorrono. Secondo i rumor, questa nuova versione della piattaforma di Nintendo presenterebbe svariate migliorie all’hardware, e in particolare si vocifera anche di un supporto al 4K. Sembra, però, che se effettivamente questa teoria si concretizzerà, non sarà di sicuro nelle prossime settimane. Come segnalato da Bloomberg, a margine della presentazione dei risultati finanziari per il terzo trimestre dell’anno fiscale il CEO Shuntaro Furukawa ha infatti chiarito come non ci sia nessun annuncio in programma a breve termine. Questo, ovviamente, non esclude la possibilità che l’annuncio arrivi più avanti nel 2021.

