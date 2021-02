Skullgirls 2nd Encore: pubblicato un nuovo trailer per Annie of the Stars

Ricordate Annie of the Stars? La nuova combattente di Skullgirls era stata presentata già ad agosto, ma Hidden Variable e Autumn Games ci avevano tenuto a specificare che ci sarebbe voluto qualche mese prima di poterla vedere in azione. Sembra però che la data in cui Annie arriverà anche sulla versione PC e console del picchiaduro si avvicini, dato che il canale ufficiale del gioco ha deciso di pubblicare un nuovo teaser.

Il teaser purtroppo manca di una data precisa, ma promette che la star ultracentenaria arriverà presto su Skullgirls 2nd Encore, mentre è già disponibile su Skullgirls Mobile. La conclusione del video, invece, anticipa che Annie of the Stars non sarà l’ultimo personaggio ad arrivare sul picchiaduro 2D.