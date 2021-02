Sniper Ghost Warrior Contracts 2: possibile versione next gen in arrivo?

Nel corso di una chiacchierata con la stampa polacca, Marek Tymiński di CI Games ha condiviso qualche informazione sullo stato dei lavori su Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Stando a quando dichiarato, sembra che il secondo capitolo del simulatore di cecchinaggio arriverà in una “versione significativamente estesa”. Tymiński ha poi insistito sulla volontà di CI Games di rilasciare i loro giochi su più piattaforme possibili, aggiungendo in seguito che la campagna pubblicitaria del gioco si occuperà anche di informare i giocatori su quali piattaforme il gioco sarà disponibile al momento del lancio.

Marek Tymiński non ha chiarito cosa intendesse di preciso con queste parole. Potrebbe voler significare un lancio in differita su alcune piattaforme; ricordiamo che Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è attualmente previsto per PC, PS4 e Xbox One. O magari chissà, i cecchini di CI Games sono pronti a fare il salto verso la prossima generazione di console.