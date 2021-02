MSI: parte il cashback sui prodotti per studio e lavoro da casa

Il produttore di hardware MSI ha lanciato l’offerta Productivity from Spring, pensata in particolare per tutti coloro che nel corso degli ultimi mesi hanno dovuto adattarsi al lavoro e allo studio da casa. La promozione prevede un cashback di fino a 50€ sull’acquisto di prodotti selezionati, e include monitor della serie PRO, All-in-One PC e Mini PC della serie CUBI. L’offerta durerà dal 1° febbraio al 30 aprile, mentre la finestra per i redeem andrà dal 14 febbraio al 28 maggio.

Potete trovare ulteriori informazioni, inclusa la lista dei prodotti selezionati, le modalità per accedere al cashback e i rivenditori affiliati alla promozione Productivity from Spring sul sito ufficiale di MSI.