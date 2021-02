Netflix annuncia ufficialmente la serie animata Sonic Prime

Netflix ha annunciato ufficialmente una serie animata dedicata al porcospino blu di SEGA, dal titolo Sonic Prime. La serie debutterà nel corso del 2022, e includerà un totale di 24 episodi; stando a quanto dichiarato da Netflix, lo show sarà “un’avventura in animazione per i più piccoli, per le famiglie e per i fan da lungo tempo del “fulmine blu” dei videogiochi, in un’avventura ad alta intensità dove il destino di una strano, nuovo multiverso dipende da Sonic. Le avventure di Sonic non saranno solo una corsa per salvare l’universo, ma anche un viaggio di introspezione e redenzione.”

L’animazione di Sonic Prime sarà affidata allo studio di Vancouver di WildBrain, mentre Man of Action Entertainment (Ben 10, Big Hero 6) assumerà il ruolo di showrunner e di produttore esecutivo. Entrambi opereranno sotto la supervisione di SEGA.