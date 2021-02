BlizzCononline 2021: ecco tutti i dettagli della manifestazione

Blizzard Entertainment ha svelato i dettagli della BlizzCononline 2021, manifestazione interamente digitale dedicata alla celebrazione di tutto ciò che è stato prodotto dalla Casa di Irvine e alle novità in arrivo nel prossimo futuro.

“Non possiamo lasciar passare troppo tempo senza restare in contatto con la nostra community, in pieno stile BlizzCon, e questo show vuole essere proprio un’occasione per riunirci con i nostri amici di tutto il mondo e celebrare i legami e le esperienze che condividiamo attraverso i giochi,” ha dichiarato J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment. “Siamo anche lieti di poter condividere con i giocatori gli aggiornamenti più recenti sul lavoro dei nostri team. Anche se non sarà la solita BlizzCon, il formato completamente online è un’opportunità unica per dare una rinfrescata allo show e crearne uno specifico per la community che assiste da casa.”

La kermesse si aprirà alle 23:00 di venerdì 19 febbraio con una cerimonia che includerà un primo sguardo ad alcuni degli ultimi contenuti di gioco in via di sviluppo. Quindi, per le successive tre ore, i giocatori potranno scegliere uno dei sei diversi canali a tema che approfondisce i giochi ai quali sono più interessati.

Il secondo giorno inizierà alle 21:00 di sabato 20 febbraio, di nuovo su diversi canali, fino al gran finale nel tardo pomeriggio. Nel corso di questa seconda giornata, Blizzard risponderà alle domande dei fan in una sessione di Q&A e punterà i riflettori sui giocatori della community globale, inclusi i vincitori e i partecipanti più interessanti alle esibizioni di cosplay nel Community Showcase e nei concorsi di filmati, talenti e arti varie.

Oltre ai festeggiamenti per l’anniversario che si terranno prima e durante la BlizzConline, saranno in vendita numerosi contenuti di gioco commemorativi a partire da oggi, permettendo così ai giocatori di rendere epica quest’occasione all’interno dei loro giochi preferiti durante la BlizzConline e oltre. I giocatori possono scegliere una delle tre Celebration Collection nel negozio Blizzard su Battle.net:

Pacchetto Essentials (€ 19,99) : comprendente la mascotte Draghetto Fatuo Toccato dalla Luna per World of Warcraft, l’eroe Tracer e la sua cavalcatura OSV-03 per Heroes of the Storm, un’icona e uno spray per Overwatch (presto in arrivo), un set di ritratti per StarCraft (presto in arrivo) e una mascotte e un ritratto per Diablo (versione PC, presto in arrivo). Inoltre, sono comprese 10 buste di Follia alla Fiera di Lunacupa per Hearthstone, 5 Forzieri per Overwatch e un codice per ricevere il 15% di sconto per un ordine nel Blizzard Gear Store (si applicano restrizioni).

: comprendente la mascotte Draghetto Fatuo Toccato dalla Luna per World of Warcraft, l’eroe Tracer e la sua cavalcatura OSV-03 per Heroes of the Storm, un’icona e uno spray per Overwatch (presto in arrivo), un set di ritratti per StarCraft (presto in arrivo) e una mascotte e un ritratto per Diablo (versione PC, presto in arrivo). Inoltre, sono comprese 10 buste di Follia alla Fiera di Lunacupa per Hearthstone, 5 Forzieri per Overwatch e un codice per ricevere il 15% di sconto per un ordine nel Blizzard Gear Store (si applicano restrizioni). Pacchetto Heroic (€ 39,99) : per ottenere la possente cavalcatura Tempesta di Neve per WoW e il modello leggendario Raynhardt per Overwatch (presto in arrivo). Inoltre, è inclusa una carta Leggendaria casuale di Follia alla Fiera di Lunacupa per Hearthstone e delle ali cosmetiche per Diablo III (versione PC, presto in arrivo).

: per ottenere la possente cavalcatura Tempesta di Neve per WoW e il modello leggendario Raynhardt per Overwatch (presto in arrivo). Inoltre, è inclusa una carta Leggendaria casuale di Follia alla Fiera di Lunacupa per Hearthstone e delle ali cosmetiche per Diablo III (versione PC, presto in arrivo). Pacchetto Epic (€ 59,99): include tutto il contenuto del Pacchetto Heroic più 5 buste Dorate di Follia alla Fiera di Lunacupa (ognuna contenente solo carte Dorate), 3 Forzieri Dorati per Overwatch (ognuno contenente un oggetto leggendario garantito), 30 giorni di tempo di gioco per World of Warcraft e un set di trasmogrificazione per Diablo III (versione PC, presto in arrivo).