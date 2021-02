MLB The Show 21 annunciato ufficialmente, ecco il trailer

Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, Sony Interactive Entertainment ha annunciato in via ufficiale MLB The Show 21, ultima incarnazione della serie sviluppata da San Diego Studio.

Come già anticipato, quella in uscita quest’anno sarà la prima incarnazione multipiattaforma del franchise giacché il gioco approderà non soltanto su PS4 e PS5, ma anche su Xbox One e Xbox Series X|S. La data di uscita è stata fissata al prossimo 20 aprile, mentre l’atleta di copertina scelto quest’anno è Fernando Tatis Jr. dei San Diego Padres.

SIE San Diego Studio fa sapere che MLB The Show 21 potrà contare non solo sul multiplayer cross-play, ma anche su un sistema di progressione cross-platform, in modo tale che sia sempre possibile trasferire i propri progressi tra le diverse piattaforme.