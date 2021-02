Drew Murray, design director di Perfect Dark, lascia The Initiative

Una defezione illustre ha colpito The Initiative, il team interno di Microsoft che sta sviluppando il nuovo capitolo della saga di Perfect Dark.

Drew Murray, ormai ex design director di questo ambizioso progetto, ha annunciato il suo addio affermando che a malincuore lascia lo studio californiano per far fronte a una serie di problemi personali.

Murray ha fatto parte dell’organico di The Initiative per poco più di due anni, aiutando il team a plasmare un progetto allora ignoto. Prima di entrare nello studio fondato dalla Casa di Redmond, Murray è stato per ben dieci anni in Insomniac Games, dove ha contribuito alla realizzazione dell’intera trilogia di Resistance ed è stato game director di Sunset Overdrive.

