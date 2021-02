Sony e Inter insieme per la FIFA 21 Club Scouting Challenge

La divisione tricolore di Sony Interactive Entertainment e la squadra di calcio dell’Inter hanno siglato una partnership legata alla FIFA 21 Club Scouting Challenge, una serie di quattro tornei organizzata da ESL Italia su PS4.

Le iscrizioni sono già aperte e tutti i giocatori potranno sfidarsi in 4 Cup per proseguire il torneo e tentare di vincere i tanti premi in palio. Per partecipare sarà sufficiente iscriversi dalla piattaforma ESL Play, tramite questo link oppure direttamente da PS4 accedendo a “Tornei” nella sezione “Eventi” della dashboard.

Ogni settimana si terrà una Cup: il calcio d’inizio della prima competizione è previsto per il 10 febbraio; il secondo appuntamento si terrà il 17 febbraio; la terza sfida il 22 febbraio e infine l’ultima Cup è fissata al 2 marzo.

Per ogni Cup verranno selezionati i migliori due giocatori che avranno accesso diretto alla finalissima del 10 marzo 2021.

Questi i premi in palio per i primi quattro finalisti:

Primo classificato : PS5 Standard Edition, una maglia Inter eSports, un’esperienza esclusiva con il coach Bas e una sfida con un pro player del team Inter eSports;

: PS5 Standard Edition, una maglia Inter eSports, un’esperienza esclusiva con il coach Bas e una sfida con un pro player del team Inter eSports; Secondo classificato : un abbonamento annuale PS Plus e una maglia Inter eSport;

: un abbonamento annuale PS Plus e una maglia Inter eSport; Terzo classificato : un abbonamento trimestrale PS Plus e un Oubick Cuffie Gaming Stereo targate F.C. Inter;

: un abbonamento trimestrale PS Plus e un Oubick Cuffie Gaming Stereo targate F.C. Inter; Quarto classificato: un abbonamento trimestrale PS Plus.