Annunciato Star Exodus, un nuovo RTS in salsa survival

In un lontano futuro, la Terra è stata distrutta da un attacco a sorpreso perpetrato da una forza misteriosa. Ciò che resta dell’umanità è ora costretto a un estenuante esodo intergalattico alla ricerca di un nuovo pianeta in cui provare a ricostruire una civiltà. Questa è la premessa di Star Exodus, un nuovo strategico in tempo reale di stampo survival sviluppato da DreamStorm Studios.

Ispirato a classici moderni della fantascienza come Battlestar Galactica e Homeworld, questo videogioco single player ci metterà al comando di una vasta flotta di navi stellari. Nostro sarà il compito di gestirne le scarsissime risorse e di difendere i civili dagli attacchi alieni, cercando di mantenere alto il morale ed evitando che la speranza di trovare una nuova casa si spenga nel vuoto cosmico.

Star Exodus non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che vedrà la luce su PC nel corso del prossimo anno.