God of War: Santa Monica annuncia una patch per PS5

Nei sette anni di storia della PS4, God of War è sicuramente uno dei titoli che meglio ha mostrato le potenzialità della console. Anche quest’ultima ha però dovuto fare i conti con il tempo e infine andare in pensione; e proprio per assicurarsi che il suo acclamato gioco riuscisse a sfruttare al meglio anche l’hardware della PS5, Santa Monica ha deciso di rilasciare un aggiornamento gratuito, in uscita nella giornata di oggi.

La patch aggiungerà una nuova opzione, che offrirà il meglio delle due scelte disponibili su PlayStation 4 Pro, e cioè:

60 frame al secondo

Risoluzione 4K (checkerboard)

(checkerboard) 2160p

Chi dovesse preferire la modalità Performance precedente, con risoluzione a 4K e 30 frame per secondo, potrà farlo tramite il menù delle opzioni.