Resident Evil Village: Capcom nota l'interesse dei fan per Lady Dimitrescu

In seguito all’approfondito reveal del gameplay di Resident Evil Village di qualche giorno fa, è lecito dire che uno dei personaggi mostrati ha davvero rubato la scena. Stiamo ovviamente parlando della tanto carismatica quanto minacciosa Alcina Dimitrescu, la proprietaria della magione in cui Ethan Winters dovrà avventurarsi alla ricerca della sua figlia perduta. Gli echi di questo successo mediatico sono inevitabilmente arrivati fino a Capcom e all’art director di Resident Evil Village Tomonori Takano, che ha condiviso un messaggio con i fan.

“Lady Dimitrescu e le sue figlie hanno ricevuto molta attenzione, più di quanto ci aspettavamo. È fantastico che siano riuscite a dominare la scena come icone di Resident Evil Village. Lady Dimitrescu in particolare ha è stata molto acclamata sia in Giappone che all’estero, e ciò ci ha resto molto felici.”

Takano è poi intervenuto per dirimere i dubbi su uno dei dibattiti scatenati sull’internet dal trailer di gameplay: inclusi cappello e tacchi, Lady Dimitrescu è alta 2,9 metri.

L’ottavo capitolo della saga di Resident Evil arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il 7 maggio.