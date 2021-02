Oculus Quest 2: più di un milione gli headset venduti nel Q4 2020

A dispetto di alcune preoccupazioni dovute all’integrazione con Facebook, l’Oculus Quest 2 continua a rivelarsi un successo di mercato. L’ultima analisi di SuperData ha infatti segnalato come l’headset stand-alone ha superato il milione di vendite nel corso dell’ultimo quarto del 2020; ricordiamo che il lancio è avvenuto a metà ottobre. Questa cifra lo pone ben al di sopra degli altri visori diffusi nell’ambito gaming, come il PSVR, il Valve Index e l’Oculus Rift, che nello stesso periodo hanno rispettivamente venduto 125 mila, 61 mila e 55 mila visori.

Indiscutibile pregio dell’Oculus Quest 2 è il fatto di essere una piattaforma standalone, cioè che non necessita di collegamento ad altro hardware per poter essere utilizzato. Ovviamente, per i titoli più esigenti come ad esempio Half Life: Alyx o Medal of Honor: Above and Beyond sarà comunque indispensabile la connessione a un PC adeguato. SuperData, in ogni caso, prevede che i visori standalone copriranno l’87% degli acquisti nel settore VR del 2021.