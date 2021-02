Creative pubblica un altro teaser, Total War: Warhammer 3 in arrivo?

Dopo aver imparato a conoscere il borbottante astronomo di Altdorf nel teaser di due giorni fa, e un secondo uscito nella giornata di ieri, gli sviluppatori di Total War: Warhammer sono tornati a riproporcelo con un terzo, breve video. Sembra che stavolta il nostro barbuto amico non sia più così convinto che sia tutto in ordine nella volta celeste.

A questo punto, sembra difficile che si tratti di un semplice DLC, e la teoria che le prossime ore possano contenere un annuncio di Total War: Warhammer III si fanno sempre più plausibili. Le voci nella comunità di appassionati sembrano indicare una riproposizione in chiave Creative Assembly degli End Times, ed è in effetti difficile non intepretare le parole conclusive dell’astronomo come un presagio di eventi catastrofici.