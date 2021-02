id Software: lo studio di DOOM celebra i suoi 30 anni

Diremmo che sembra quasi ieri, ma non è proprio così. Di anni da quando id Software ha pubblicato il suo primo gioco, quel DOOM che ha portato una vera rivoluzione nel mondo dei videogiochi, dimostrando inoltre come il PC fosse una valida alternativa alle console, ne sono passati tanti. Trenta, se andiamo a vedere il momento in cui lo studio si è formato per la prima volta, anche se forse allora chiamarlo “studio” sarebbe stato esagerato.

Ovviamente, id Software non ha certo dimenticato le sue radici, e ha condiviso un post su Twitter proprio per celebrare questo trentesimo compleanno. “Molto è cambiato in tre decadi, ma ciò che non è cambiato è stata la nostra passione nel riunire le menti più creative e visionarie dell’industria e creare sparatutto divertenti, memorabili e coinvolgenti. Siamo spinti dalla nostra visione per il futuro, ma grati di tutto ciò che è stato.”

Difficile credere che ci sia del falso in queste parole. Nel corso degli ultimi anni, id Software è tornata alla ribalta proprio grazie a DOOM, rilanciato nel 2016. Così come tutte le altre proprietà ZeniMax, id Software è stata acquisita da Microsoft a settembre.