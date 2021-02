Destruction AllStars ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Rifornite di carburante i vostri automezzi e assicuratevi di aver fatto un buon riscaldamento: le competizioni senza esclusione di colpi di Destruction AllStars sono infatti arrivate su PS5. Lucid Games e Sony Interactive Entertainment hanno anche deciso di preparare i giocatori al lancio con un trailer apposito, che mette bene in mostra la pazza atmosfera del gioco.

In questa specie di Destruction Derby all’ennesima potenza, non sarà abbastanza essere un asso alla guida: se per caso il vostro veicolo verrà disintegrato, dovrete infatti cavarvela a piedi. Ricordiamo che Destruction AllStars sarà parte del PlayStation Plus fin da subito, e per due mesi; avete dunque tempo fino a fine marzo per riscattarlo gratuitamente.