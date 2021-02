Embracer si fonde con Gearbox ed Easybrain, acquisito Aspyr Media

Embracer Group, la holding che possiede tra gli altri THQ Nordic e Koch Media, ha annunciato diverse operazioni sul mercato: tra queste spicca senz’altro la fusione con The Gearbox Entertainment Company.

Si tratta di una transazione dal valore di ben 1,3 miliardi di dollari che porterà la compagnia di Borderlands e Brother in Arms all’interno del gruppo come settimo ramo operativo. Randy Pitchford, fondatore e CEO di Gearbox, continuerà a rivestire il suo incarico precedente e guiderà le operazioni del gruppo in Nord America. La fusione permetterà infatti a Embracer Group di stabilire una base operativa nel Nuovo Continente da cui far partire eventuali e ulteriori acquisizioni.

Non è tutto, però, dal momento che Embracer Group ha reso noto che si fonderà con una seconda compagnia: si tratta di Easybrain, publisher specializzato nella pubblicazione di videogiochi per il mercato mobile. In questo caso l’accordo vale 640 milioni di dollari, che potrebbero diventare 765 milioni sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi di performance.

Infine, Embracer ha anche acquisito Aspyr Media, compagnia impegnata principalmente nella conversione di titoli per dispositivi mobili. L’acquisizione costerà 100 milioni di dollari. D’ora in avanti, Aspyr Media opererà in maniera indipendente sotto l’egida di Saber interactive.

