Apex Legends per Switch ha una data di uscita

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno finalmente annunciato la data di uscita ufficiale di Apex Legends per Switch.

La versione per la console Nintendo del popolare battle royale free-to-play sarà disponibile a partire dal prossimo 9 marzo, dunque tra poco più di un mese. La conversione, come saprete, è stata realizzata da Panic Button, lo stesso studio che si occupò di portare sulla piattaforma della Casa di Kyoto titoli del calibro di Rocket League, DOOM e Wolfenstein II.

Sul versante dei contenuti, Apex Legends per Switch sarà alla pari delle altre versioni attualmente in circolazione. Sarà infatti possibili lanciarsi immediatamente nella Stagione 8, tuttavia, dal momento che la nuova season sarà partita da circa un mese al momento del lancio su Switch, i giocatori che approfitteranno dell’arrivo di Apex Legends sulla console Nintendo sbloccheranno immediatamente e gratuitamente i primi trenta livelli del Battle Pass.

