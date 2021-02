Destiny 2: ecco il trailer della Stagione degli Eletti

Bungie ha confezionato un nuovo trailer di Destiny 2 dedicato alle novità in arrivo nel corso della Stagione degli Eletti, in partenza tra una settimana esatta su tutte le piattaforme.

Nel corso di questa tredicesima stagione, i Guardiani saranno impegnati nei Campi di battaglia, un’attività con matchmaking per tre giocatori con cui sarà possibile sfidare in un combattimento rituale i guerrieri prescelti di Caiatl, figlia di Calus e imperatrice dei Cabal. Inoltre, la Stagione degli Eletti vedrà il ritorno degli assalti D.A.G.A. Caduta e La Tana dei Diavoli sin dall’inizio. A stagione inoltrata, invece, tornerà anche l’assalto Terreni di Prova. Segnaliamo, poi, che i possessori del Pass Stagionale sbloccheranno subito il nuovo set di armatura stagionale del Prefetto e l’arco esotico Divinazione di Ticuu: quest’ultimo permette di scoccare allo stesso tempo più frecce solari in grado di rintracciare i bersagli.

La Stagione degli Eletti di Destiny 2 partirà il 9 febbraio e si protrarrà fino all’11 maggio.