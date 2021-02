PlayStation 5: vendite a quota 4,5 milioni alla fine del 2020

Nel diffondere i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre del 2020, Sony ha fatto sapere che le vendite di PlayStation 5 hanno toccato quota 4,5 milioni.

Da notare che tale cifra si riferisce nello specifico alle unità distribuite ai rivenditori, non quelle effettivamente arrivate nelle mani dei consumatori finali. Un totale, quest’ultimo, difficile da stimare soprattutto a causa dell’attività degli scalper che hanno acquistato ingenti quantità di console per poi rivenderle ai privati a un prezzo maggiorato.

Ciononostante, Sony si ritiene comunque soddisfatta ed è convinta di riuscire a raggiungere l’obiettivo delle 7,6 milioni di PlayStation 5 vendute entro la fine dell’anno fiscale che terminerà il prossimo 31 marzo. Ciò significa che la compagnia giapponese dovrà immettere sul mercato poco più di 3 milioni di PS5 in questi due mesi. Ci riuscirà? Il nostro Emanuele Feronato spera proprio di sì.

