Quantic Dream apre un nuovo studio di sviluppo in Canada

Quantic Dream, la compagnia che ha dato i natali a Detroit: Become Human, Beyond: Due Anime e Heavy Rain, ha annunciato di aver aperto un nuovo studio di sviluppo in Canada. La nuova realtà ha sede a Montreal, in Quebec, e può contare sulla direzione di Stephane D’Astous, l’ex general manager di Eidos Montreal.

La divisione canadese di Quantic Dream si dedicherà principalmente a supportare i lavori della sede centrale parigina lavorando al medesimo progetto, per il momento ancora avvolto nel più stretto riserbo.

