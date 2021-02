Annunciato Expedition Zero, un nuovo survival horror per PC

Una spedizione di un team di scienziati sovietici in un’area rurale della Siberia, una tempesta di neve e un meteorite: cosa potrà mai andare storto? Probabilmente tutto, altrimenti non saremmo al cospetto di Expedition Zero, un nuovo survival horror sviluppato da Enigmatic Machines che verrà pubblicato prossimamente da tinyBuild.

Vestendo i panni di un ingegnere sovietico, unico sopravvissuto del team di ricerca, dovremo scoprire perché le basi militari siberiane siano entrate in silenzio radio dopo l’impatto del meteorite, cercando al contempo di non morire congelati nella freddissima taiga piena zeppa di misteri (e creature orrorifiche, ovviamente).

Expedition Zero sarà disponibile durante il 2021 unicamente su PC, almeno per il momento.