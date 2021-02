Die Young arriva su PlayStation 4, ecco il trailer di lancio

Dopo essere approdato su PC circa un anno e mezzo fa (qui la nostra recensione; tenete presente, tuttavia, che su TGM 369 il gioco è stato provato dopo le opportune patch, portando il voto a 80), Die Young è ora disponibile anche su PlayStation 4.

In Die Young vestiamo i panni di una giovane ragazza che, dopo essere stata rapita, si risveglia su un’isola sperduta nel bel mezzo del Mediterraneo. Lo scopo è dunque non solo quello di rimanere vivi, ma anche di scappare da questa atipica prigione isolana.

Segnaliamo, infine, che l’avventura di stampo survival targata Indie Gala è disponibile in formato digitale sul PS Store al prezzo di € 16,99 ed è giocabile anche su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità.