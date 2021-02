Mass Effect: Legendary Edition non includerà il DLC Pinnacle Station

Come saprete, Mass Effect: Legendary Edition includerà l’intera saga del Comandante Shepard in versione rimasterizzata, compresi tutti i DLC pubblicati per i tre videogiochi originali. O meglio, tutti tranne uno: già perché Pinnacle Station, contenuto aggiuntivo del primo Mass Effect, sarà l’unico DLC assente in questa raccolta.

Stando a quanto riportato sulle colonne di GameRant, il codice sorgente di Pinnacle Station è andato purtroppo perduto. Questo DLC non venne sviluppato internamente, bensì fu realizzato da Demiurge Studios, peccato che la software house archiviò il sorgente su un supporto malfunzionante. Dopo aver recuperato tale supporto, Electronic Arts e BioWare si accorsero che il codice era talmente corrotto che per inserire il contenuto nella raccolta avrebbero dovuto riscrivere tutto da zero. Ciò avrebbe comportato un ritardo di circa sei mesi sulla tabella di marcia, facendo slittare l’uscita della Legendary Edition.

Alla luce di tutto questo, si è deciso di intraprendere la via più semplice e tagliare questo DLC dalla release finale. Un peccato perché Pinnacle Station avrebbe introdotto un’area aggiuntiva liberamente esplorabile comprensiva di diversi scenari di combattimento e modalità di gioco alternative.

Sia come sia, Mass Effect: Legendary Edition (di cui abbiamo pubblicato una recente anteprima) sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 14 maggio prossimo, mentre successivamente verrà pubblicato un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S.

