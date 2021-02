Pathfinder: Wrath of the Righteous si mostra in un trailer di gameplay

Dopo il successo di Kingmaker, Owlcat Games si prepara a tornare alla carica con un nuovo, intrigante RPG, intitolato Pathfinder: Wrath of the Righteous. E per stuzzicare gli appetiti di chi mastica pen and paper, lo studio russo ha deciso di pubblicare un nuovo trailer ricco di effetti speciali, e non potrebbe essere altrimenti dato che il combattimento ne è il tema centrale.

Pathfinder: Wrath of the Righteous è stato parzialmente finanziato grazie a una campagna Kickstarter che ha riscosso grande successo: le donazioni hanno infatti raggiunto la notevole cifra di due milioni di dollari, superando di gran lunga la sogna minima di 300.000$. Dal punto di vista narrativo, questo RPG seguirà gli eventi dell’Adventure Path dallo stesso nome, e ci vedrà cascare nel bel mezzo di una lotta fra demoni e mortali. Il lancio è previsto per l’estate del 2021; potete trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale.