Il prossimo Battlefield sarà quello con più giocatori di sempre, dichiara EA

Nel corso dell’ultimo resoconto finanziario, dedicato al Q3 2021, Andrew Wilson di EA ha condiviso alcune informazioni in merito al prossimo titolo della serie Battlefield. Come possiamo leggere a pagina 7 del documento, sembra che DICE ed Electronic Arts stiano puntando in grande con questo prossimo episodio, forse per cercare di riconquistare un po’ di attenzione dei fan dopo il discusso Battlefield 5. Ecco la dichiarazione completa di Wilson in merito:

“Non vediamo l’ora di condividere i nostri piani per l’anno fiscale 2022, che includeranno il nostro prossimo Battlefield, che segnerà un ritorno agli scontri militari senza quartiere. Il gioco sfrutterà tutti i vantaggi delle piattaforme next-gen per portare in vita battaglie enormi e immersive, con più giocatori di sempre. Con mappe di una scala mai vista prima, la prossima edizione di Battlefield prende tutta la distruzione, la libertà di scelta dei giocatori, i veicoli e l’armamentario che da sempre distinguono il franchise, portandoli a un nuovo livello. Il team è impegnato al massimo, e il gioco ha superato i nostri obiettivi interni. Lo mostreremo in primavera, e consegneremo ai giocatori un Battlefield memorabile nel corso delle vacanze 2021.”

Stando a questa dichiarazione, dunque, sembra che il prossimo Battlefield supererà il limite classico di 32v32 giocatori; in questo senso, mappe ancora più grandi saranno una sorta di obbligo, dato che già nei predecessori alcune mappe stavano strette a 64 giocatori. Wilson non ha rivelato l’ambientazione del prossimo Battlefield, anche se le sue parole sembrano dare credito alle voci che danno per certo un ritorno alla guerra moderna. Infine, pare che la data di lancio sarà spostata leggermente più un avanti rispetto a quella tradizionale di fine ottobre-inizio novembre.