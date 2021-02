Western Digital lancia una MicroSD per Switch a tema Apex Legends

Siete intrigati dall’idea di poter giocare ad Apex Legends su Nintendo Switch, ma avete paura che vi possa mancare lo spazio? Nessun problema, Western Digital ha in mente la soluzione perfetta per voi. La compagnia produttrice di hardware ha infatti siglato una collaborazione con Respawn Entertainment che ha portato alla creazione di una MicroSDXC a tema Apex Legends. Questa scheda di memoria per Nintendo Switch offre 128 GB di memoria a una velocità di lettura di 100 MB/s, e di 90 MB/s per quanto riguarda la scrittura.

La scheda è attualmente disponibile a un prezzo di 38,99€ presso rivenditori selezionati e sul sito ufficiale di Western Digital.