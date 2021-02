Total War: Warhammer III annunciato, ecco il trailer

I teaser dei giorni scorsi ce lo avevano fatto sospettare, e Creative Assembly non ci ha messo molto a confermare i nostri presagi. Gli déi del Caos sono arrivati, e con loro anche il terzo capitolo della saga di fantasy di strategia in tempo reale. Senza ulteriore indugio, vi lasciamo al metalloso trailer d’annuncio di Total War: Warhammer III. Spoiler: include demoni.

A quanto pare, ruolo centrale in Total War: Warhammer III avrà la nazione di Kislev, che sarà la prima a dover affrontare la minaccia del Caos. E sì, hanno a loro disposizione soldati che cavalcano orsi. Interessante è però il segmento finale del trailer, che indica la presenza nel gioco anche dell’orientaleggante fazione del Catai. Creative Assembly non ha rilasciato una data di lancio precisa per il suo titolo, che arriverà nel corso del 2021.