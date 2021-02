MSI presenta il monitor Oculux NXG253R, a 360 Hz di refresh rate

Sempre all’avanguardia nel mondo dell’hardware da gaming, MSI ha presentato il suo nuovo prodotto, dedicato in particolare all’esport: il monitor Oculux NXG253R. Questo schermo può contare su un pannello Rapid IPS da 24,5′‘ con risoluzione Full HD e la notevole refresh rate di 360 Hz, per un tempo di risposta GTG di 1ms. L’Oculux supporta anche la tencologia Nvidia G-sync, pensata per migliorare la fluidità dell’esperienza, e l’Nvidia Reflex Latency Analyzer, che garantisce una risposta ancora più rapida ai nostri input. Ovviamente, questo schermo dà il meglio quando combinato con le schede Nvidia della serie 30.

L’Oculux NXG253R arriverà in Italia nel mese di giugno 2021 a un prezzo consigliato di 999€.