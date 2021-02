The King of Fighters XV: Iori Yagami si mostra nel nuovo trailer

È ormai diventata una consuetudine il trailer di The King of Fighters XV che SNK pubblica ogni giovadì per presentare i personaggi del roster: questa volta tocca a Iori Yagami.

Il video qui in alto illustra le varie mosse a disposizione di Iori Yagami, come già avvenuto nelle scorse settimane per Benimaru Nikaido, Meitenjun e Shun’ei.

The King of Fighters XV, lo ricordiamo, sarà disponibile nel corso del 2021 su una serie di piattaforme non ancora annunciate.