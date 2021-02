Al via lo Steam Game Festival con centinaia di demo di giochi in arrivo

Lo Steam Game Festival è ai nastri di partenza. La manifestazione digitale organizzata da Valve sulla sua piattaforma di digital delivery permette agli utenti di stabilire un contatto diretto con gli sviluppatori, nonché di provare le demo di centinaia di videogiochi in arrivo prossimamente.

Si tratta principalmente di titoli indipendenti i cui sviluppatori hanno organizzato un ricco programma di trasmissioni in streaming per presentare proprio tali giochi. Il programma è consultabile tramite la pagina dell’evento, dal quale è possibile anche visualizzare l’elenco delle demo disponibili e scaricare quelle di vostro interesse.

Segnaliamo, infine, che lo Steam Game Festival si concluderà il 10 febbraio alle ore 19:00.

Condividi con gli amici Inviare