Hundred Days: annunciata la data di uscita per PC e Stadia

Broken Arms Games ha approfittato dello Steam Games Festival per annunciare la data di uscita di Hundred Days, il simulatore di azienda vitivinicola che strizza l’occhio ai puzzle game.

In Hundred Days abbiamo modo di gestire un’azienda che si occupa di produrre vino in ogni suo aspetto, a partire dalla coltura della vite fino alla commercializzazione del pregiato nettare degli dèi. Il gioco sarà dunque disponibile su PC e Google Stadia dal prossimo 13 maggio, tuttavia gli sviluppatori fanno sapere che in futuro arriverà anche su Android e iOS. Da notare, infine, che in questi giorni è possibile scaricare una demo direttamente dalla pagina del prodotto su Steam.