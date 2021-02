Narita Boy arriverà su PC e console in primavera

Dopo essere scomparso dai radar per un po’ di tempo, Narita Boy non solo è tornato a farsi vivo, ma è ora dotato anche di una finestra di uscita.

Il publisher Team17 e Studio Koba, infatti, hanno fatto sapere che questo particolare platform a tinte action fortemente ispirato a Tron sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch nel corso della prossima primavera. Non è tutto, però, perché in occasione dello Steam Games Festival è stata pubblicata una corposa demo che permette di provare le battute iniziali di Narita Boy.