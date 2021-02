Werewolf: The Apocalypse Earthblood è disponibile, ecco il trailer di lancio

In occasione della pubblicazione odierna di Werewolf: The Apocalypse Earthblood, Nacon e Cyanide hanno confezionato un apposito trailer di lancio.

Questo action RPG ambientato nel World of Darkness mette i giocatori nei panni di Cahal, un lupo mannaro (o Garou) della tribù Fianna, costretto ad andare in esilio per aver perso il controllo della propria rabbia devastante. Dopo anni di lontananza dai suoi cari, il destino riporta Cahal alla sua vecchia tribù, che è in pericolo mortale. Deve combattere di nuovo per ritrovare la sua famiglia e salvare Gaia, la madre Terra, da Endron International. Controllata nell’ombra dal corrotto Wyrm, questa multinazionale petrolifera sta inesorabilmente devastando le risorse del pianeta e seminando disperazione ovunque operi, minacciando tutti gli esseri viventi.

Werewolf: The Apocalypse Earthblood (qui la nostra recensione) è quindi disponibile da oggi su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.