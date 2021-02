Nioh Collection: pubblicato il trailer di lancio della raccolta per PS5

Se domani è il giorno di pubblicazione di Nioh 2 Complete Edition su PC (di cui trovate qui la nostra recensione), l’utenza PS5 non rimarrà a bocca asciutta dal momento che il 5 febbraio è anche la data di uscita di Nioh Collection. In occasione dell’imminente lancio di questa raccolta, Koei Tecmo ha pubblicato un apposito trailer.

La Nioh Collection include entrambi i titoli della serie, con tanto di DLC, opportunamente rimasterizzati per sfruttare al meglio l’hardware della nuova console Sony, con la possibilità di raggiungere addirittura i 120fps. Da notare, infine, che i possessori del solo Nioh 2 per PS4 riceveranno gratuitamente l’upgrade alla nuova versione per PS5.