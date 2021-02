Come promesso poche settimane fa, Deep Rock Galactic si aggiorna. È infatti disponibile l’Update 33, anche noto come New Frontiers, che aggiunge al simulatore di vita da nani due nuove biomi e, ovviamente, una ridda di nuove letali minacce. Potete ammirare entrambi in azione nel trailer di lancio dell’aggiornamento.

Deep Rock Galactic è un gioco cooperativo, in cui fino a quattro nani sono impegnati a estrarre minerali preziosi dalle profondità di pericolose caverne e, possibilmente, portare anche a casa la pellaccia. Di recente, il titolo di Ghost Ship ha anche superato quota due milioni di copie vendute. Oltre ad Azure Weld e Hollow Bough, con New Frontiers arriva anche il set di DLC cosmetici Dawn of the Dread. Potete trovare la patch notes complete dell’aggiornamento sulla pagina Steam.