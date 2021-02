eFootball PES 2021: disponibile il Data Pack 4

Konami ha reso nota la disponibilità del Data Pack 4 per eFootball PES 2021, DLC gratuito per PC, PS4 e Xbox One. Inclusi nel Data Pack 4 sono:

I momenti iconici di tre leggende interazionali: Luis Figo, Ivan Zamorano e Lothar Matthäus

Volti aggiornati per oltre 70 giocatori , fra cui Traore, Romagnoli, Gabigol, Portanova e Rabiot

, fra cui Traore, Romagnoli, Gabigol, Portanova e Rabiot Divise aggiornate per vari club di Serie A (tra cui la Lazio) e Serie B

per vari club di Serie A (tra cui la Lazio) e Serie B Il pallone da gioco ufficiale della Ligue 1

La quarta divisa commemorativa del Boca Juniors e nuovi modelli di scarpini da calcio ufficiali

Ricordiamo che eFootball PES 2021 è un aggiornamento stand alone della serie calcistica di Konami. In sede di recensione, uno degli aspetti più criticati riguardava proprio le divise di alcune squadre; non può che fare piacere venire a sapere che gli sviluppatori hanno deciso di porre rimedio alla cosa.