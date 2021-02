Square Enix continua a crescere, a dispetto degli insuccessi

Square Enix ha rilasciato i suoi dati finanziari fino al 31 dicembre 2020, che coprono un periodo totale di nove mesi. Ciò che si nota immediatamente è un periodo di buona crescita per la compagnia: per quanto riguarda le vendite, la crescita rispetto allo stesso periodo del 2019 è stata del 33,7%, il reddito operativo è cresciuto 47,7% e i ricavi ordinari del 38,3%. La notizia è particolarmente interessante perché indica come, a discapito dell’insuccesso di Marvel’s Avengers e delle perdite totali che questo titolo avrebbe comportato, sembra che il resto del catalogo del publisher giapponese riesca a controbilanciare più che adeguatamente.

Di per sé, non è così sorprendente: se da un lato Marvel’s Avengers ha incontrato difficoltà, dall’altro Final Fantasy VII Remake è andato incontro a un successo di pubblico e di critica. Inoltre, Square Enix può contare sul mercato degli MMO: Final Fantasy XIV, in particolare, continua a dare ottimi profitti anno dopo anno.