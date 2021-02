Koei Tecmo annuncia l'Atelier Mysterious Trilogy, in arrivo ad aprile

Koei Tecmo ha da poco presentato l’Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, una raccolta di tre dei titoli più benvoluti della serie Atelier che sarà disponibile a partire dal 22 aprile 2021 su PC (Steam), PS4 e Nintendo Switch. I giochi presenti in questa collezione saranno Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX, Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX, e Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX, più tutti i loro DLC e i contenuti delle loro edizioni deluxe. Questo include dunque uno speciale artbook digitale, la photo mode e la possibilità di accelerare le battaglie.

I tre titoli della Atelier Mysterious Trilogy potranno essere acquistati separatamente, o in blocco unico ad un prezzo speciale. Per quanto riguarda Atelier Sophie e Atelier Firis, questa collezione segna il loro debutto su Nintendo Switch.