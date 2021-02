Hitman 3: IO Interactive pubblica la roadmap di febbraio

Se Hitman 3, uscito nel mese di gennaio, ha segnato la fine dell’arco narrativo del World of Assassination, per l’Agente 47 c’è ancora tanto lavoro da fare. IO interactive ha infatti rivelato la roadmap di febbraio, che include una buona dose di contenuto per chi vuole mettersi alla prova. Riassumendo, nel mese di febbraio ci troveremo ad affrontare:

, in arrivo il 23 febbraio per chi ha acquistato la Deluxe Edition. The Gauchito Antiquity ci vedrà impegnati ad avvelenare stuoli di ignare vittime, mentre The Proloff Parable vedrà l’Agente 47 vestirsi di bianco, usare un fucile da cecchino bianco e una katana bianca. Entrambe le Escalation ci permetteranno di sbloccare contenuto speciale. Due Escalation: The Baskerville Barney (4 febbraio) vedrà l’Agente 47 far piovere una caterva di incidenti sulle teste della famiglia Carlisle, mentre in The Sinbad Stringent (18 febbraio) il suo bersaglio saranno… scatole di cartone. Preparate i coltelli da lancio!

The Baskerville Barney (4 febbraio) vedrà l’Agente 47 far piovere una caterva di incidenti sulle teste della famiglia Carlisle, mentre in The Sinbad Stringent (18 febbraio) il suo bersaglio saranno… scatole di cartone. Preparate i coltelli da lancio! Due Featured Content: quello creato da MinnMax arriverà l’11 febbraio e ci vedrà impegnati a Dubai, mentre quello di KindaFunny avrà luogo a Dartmoor e sarà disponibile dal 23 febbraio.

quello creato da MinnMax arriverà l’11 febbraio e ci vedrà impegnati a Dubai, mentre quello di KindaFunny avrà luogo a Dartmoor e sarà disponibile dal 23 febbraio. Un nuovo Elusive Target: The Deceivers ci porterà per le vie di Sapienza, e durerà dal 26 febbraio all’8 marzo.

Oltre ad aver condiviso la roadmap di febbraio, IO Interactive ha anche reso noto di essere al lavoro su una nuova patch per Hitman 3, aggiungendo che “quella patch vi preparerà a ciò che sta per arrivare… l’Initiation Protocol è partito.”